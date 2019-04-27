В Іспанії настав День тиші перед достроковими виборами до парламенту

В Іспанії завершилася передвиборна кампанія. Напередодні недільного голосування в країні настав день тиші. Напередодні політичні партії провели свої останні мітинги.

Майбутні дострокові вибори в парламент експерти називають найбільш непередбачуваними за останні 40 років. Необхідність їх проведення виникла після того, як в лютого члени нижньої палати законодавчого органу відмовилися прийняти бюджет країни. Для участі в майбутніх виборах зареєстровано більше 10 партій і коаліції.

Найбільші шанси пройти в парламент — у лівоцентристської Іспанської соціалістичної робочої партії, яку очолює прем’єр-міністр Педро Санчес, правоцентристської Народної партії Пабло Касадо, правоцентристської партії “Громадяни” Альберта Рівери, лівої коаліції “Об’єднавшись, ми зможемо” Пабло Іглесіаса і ультраправої партії “Вокс” Сантьяго Абаскаля. У ході виборчої кампанії особлива увага була прикута до каталонському питання, а також до проблем міграції, безробіття і захисту прав жінок.

Незважаючи на можливу перемогу соціалістів, найімовірніше, жодній партії не вдасться отримати абсолютної більшості в 350-місцевому Конгресі депутатів, щоб самостійно сформувати уряд. Раніше повідомлялося, що Верховний суд Іспанії в суботу, 13 квітня, ухвалив ув’язнити колишнього главу військової розвідки Венесуели Уго Карвахаля.