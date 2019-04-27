Білорусь відновлює постачання палива в Україну, але поки тільки частково

Білорусь вирішила частково відновити експорт бензину і дизельного палива в Україну і Польщу, який раніше був припинений із-за поганої якості що надходить з Росії нафти. В нашу країну скоро доставлять 32 тис. тонн солярки і 10 тис. тонн бензину.

Білоруський нафтопереробний завод «Нафтан» почав отримувати «чисту» російську нафту по нафтопроводу Сургут-Полоцьк. Там щодня переробляє по 18 тис. тонн нафти. Завдяки цьому Білорусь змогла задовольнити свої внутрішні потреби і тепер може відновити постачання палива в сусідні країни.

Білоруські солярка і бензин дуже важливі для України, тим більше зараз, коли ще не закінчилася в сільському господарстві посівна кампанія. Звичайно, 32 тис. тонн солярки і 10 тис. тонн бензину для такої великої країни, як наша – це не дуже багато. Але головне, що поставки білоруського палива все-таки відновилися.

Нагадаємо, що 19 квітня Білорусь із-за неякісної російської нафти, яка надходила на її НПЗ, була змушена припинити постачання світлих нафтопродуктів в сусідні держави, в тому числі і в Україну. Справа дійшла до того, що білоруси почали шукати альтернативні джерела сировини для своїх нафтопереробних заводів. Можливо, нафту в Білорусь будуть ввозити через Одеський порт.

Росія обіцяє найближчим часом підвищити якість нафти. Нібито вже знайдений джерело її забруднення. Однак, поки постачання нафти в Білорусь в повному обсязі ще не відновлені.