Відомий український лоукостер запустивши рейсі до Іспанії та Італії

Український лоукостер SkyUp запустивши регулярну програму польотів з Києва до міст Іспанії та Італії. Про це зазначається на сайті авіаперевізника.

ІСПАНІЯ: Київ – Аліканте

Рейсі 4 рази на тиждень: щовівторка, щочетверга, щоп’п’ятниці та щонеділі.

Вартість квитка в один бік – від 2 000 гривень (без багажу).

Київ – Тенеріфе

Рейсі двічі на тиждень: щовівторка та щоп’п’ятниці. Вартість квитка в один бік – від 4 661 грн (без багажу).

ІТАЛІЯ: Київ – Неаполь

Рейсі двічі на тиждень: щовівторка та щоп’п’ятниці. Вартість квитка в один бік – від 1 869 грн (без багажу).