У Скандинавії скасували сотні авіарейсів: названа причина

Страйк триватиме до кінця вихідних.



Скандинавська авіакомпанія SAS скасувала сотні рейсів, запланованих на неділю, через страйк пілотів, яка вже порушила плани десятків тисяч пасажирів.

Пілоти SAS оголосили страйк у п’ятницю, коли не вдалося досягти домовленостей під час переговорів по заробітній платі. Близько 70% рейсів авіакомпанії були скасовані. Страйк вплине на близько 170 000 пасажирів тільки за вихідні.

“Ми глибоко шкодуємо, що наші клієнти постраждали від тривалого страйку пілотів”, – йдеться в заяві SAS, опублікованому в суботу. У заяві сказано, що страйк триватиме до кінця вихідних.

“Із-за страйку, за оцінками, постраждають ще 64 000 пасажирів, коли 587 рейсів будуть скасовані по всій Скандинавії”, – йдеться в заяві.

SAS заявила, що прийняла заходи, такі як надання безкоштовного харчування пасажирам, які очікують альтернативних рейсів в аеропортах по всій Скандинавії. Однак у соціальних мережах кілька мандрівників поскаржилися на те, що їм не вдалося зв’язатися з відділом обслуговування клієнтів авіакомпанії.

Шведська конфедерація транспортних підприємств заявила, що вона не може піти на 13-відсоткове підвищення заробітної плати, якої вимагають пілоти, враховуючи їх і без того високу середню заробітну плату в розмірі 93 тис. шведських крон ($ 9769) в місяць”.

Асоціація пілотів заявила, що робочі графіки, а не заробітна плата, були в центрі уваги переговорів, оскільки більшість пілотів SAS мають змінні графіки роботи.