У Києві Nissan збив 11-річну дівчинку на пішохідному переході: дитина в реанімації

У Києві на проспекті Науки збили 11-річну дівчинку. Дитина переходила дорогу по пішохідному переходу і потрапив під колеса автомобіля Nissan.

Від удару школярка пролетів кілька метрів і залишилася лежати на асфальті без ознак життя. Дівчинку оперативно госпіталізували у важкому стані. Інцидент стався 25 квітня.

На даний момент постраждала перебуває в реанімації, до неї підключений апарат штучної підтримки життя, – повідомляє місцеве видання. За словами родички постраждалої, стан дівчини вкрай важкий. Життєдіяльність тримається на апаратах і препаратах. З вже підтверджених травм: розрив легенів (ліве більшою мірою), розрив селезінки (її видалили під час операції), крововилив в черевній порожнині, забій серця, нирок, розрив печінки, розрив діафрагми — 4 сантиметри, перелом ребер, плечової кістки. Також черепно-мозкова травма.

В ніч з 26 на 27 квітня лікарі виявили, що почався набряк мозку, поставили датчик і на даний момент стежать за внутрішнім черепно-мозковим тиском. Далі медики будуть вирішувати питання з переломами тазу і хребта. Але обстеження не можуть провести через нетранспортабельності дитини.

З 25 на 26 квітня під час видалення селезінки лікарі зупинили внутрішня кровотеча. Те, що можна було, зашили. На даний момент намагаються спаяти легке спецпрепаратами.