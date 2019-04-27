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Столичні комунальники очистили від реклами ще одну вулицю

27.04.2019

У центрі Києва комунальники розчистили ще одну вулицю від настирливої реклами. Як повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов, мова йде про вулиці Антоновича.

У загальній складності на вулиці були встановлені 142 рекламні конструкції, з яких 83 були демонтовані.

“Тепер на цій вулиці 59 рекламних засобів, загальною площею 493 квадратних метра. Є ще один щит, демонтаж якого поки захищає дивне судове рішення, але нам не звикати і я впевнений, що незабаром столиця позбавиться від нього”, – написав Смирнов.

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