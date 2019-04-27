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У Перу повені прорвало дамбу

27.04.2019

В Перу из-за паводка прорвало плотинуЛюди змушені ходити по коліно у воді.

Жителі одного з міст Перу змушені ходити вулицями з парасольками в руках і при цьому по коліно у воді – ця латиноамериканська країна серйозно постраждала від повені.

Паводок був настільки сильний, що прорвало місцеву греблю. Інформації про загиблих не надходило, проте одна людина – 49-річний чоловік, вважається зниклим без вісті. Зараз його пошуками займаються рятувальники

Бригади фахівців також допомагають людям з підтоплених будинків безпечно дістатися до сухого місця.

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