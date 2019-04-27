Путін: Україна могла б отримувати газ удвічі дешевше

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Україна отримує газ у два рази дорожче, ніж могла б. Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції в Пекіні, яку транслювали російські ЗМІ.

«Ми в кінці кінців підпишемо договір на транзит газу чи ні? Це ж питання… Україна отримує в два рази дорожчий газ, ніж могла б отримувати» — висловився глава РФ.

За його словами, представники «Опозиційного блоку» Віктор Медведчук і Юрій Бойко приїжджали до Москви і отримали запевнення про те, що газ буде дешевшим для українців при підключенні до РФ безпосередньо на 25% мінімум. Путін також додав, що якщо не буде транзиту – не буде реверсу.

«Неможливо вранці запускати в аверсному режимі газ транзитом в Європу, а ночами перевертати у реверсний режим», — сказав президент Росії.

Він підкреслив, що відгалуження труб, по яких газ поширюється по всій Україні з Європи – маячня і що це можливо тільки на папері. Насправді, газ йде в Україну у звичайному режимі і з Європи виходить невелика його частина. За словами Путіна, такі махінації зручні тільки українським політикам, в той час, як народ витрачає на опалення останні гроші. Російський голова також підкреслив, що політикам пора припинити сперечання і знизити ціни, відновивши транзит з РФ.