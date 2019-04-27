У Зеленського показали «вирок» Бірюкову

Член команди Володимира Зеленського, радник з питань оборони, Іван Апаршин показав «вирок» раднику президента України Петра Порошенка Юрія Бірюкова.

«Пан Бірюков, це ваш вирок! Прийшов час відповідати!», — написав Апаршин і опублікував випуск програми «Гроші».

У сюжеті розповідається про махінації Міноборони з житлом для військовослужбовців.

Зокрема, наводяться слова члена Рахункової палати, яка провела аудит ефективності використання Міноборони коштів на придбання і будівництво житла для військових.

«Ми перевірили 1 мільярд 247 мільйонів гривень. Ми провели аудит грошей, які були виділені на будівництво і придбання житла. Приблизно 50 відсотків використаних коштів використані або неефективно, або з порушенням законодавства», — говорить в сюжеті Ігор Яремчук, член Рахункової палати.

Станом на 1 січня 2019 року чергу військовослужбовців за житлом становить 48 тисяч 300 осіб. Чергу збільшилася ще приблизно на 1200 осіб.

Експерти у сфері оборони підрахували, що якщо не змінити систему, то українським військовим знадобиться 600 років на те, щоб забезпечити житлом особовий склад.