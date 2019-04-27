«Не один рік»: Путін повідомив, скільки Росія витратить на паспорти для мешканців «Л/ДНР»

Загальна сума витрат на видачу російських паспортів жителям «Л/ДНР» на протязі декількох років складе 100 мільярдів рублів.

Про це глава Кремля Володимир Путін заявив на прес-конференції в Китаї.

«Насправді, в наступному році і в наступні роки це може досягти цифри приблизно 100 мільярдів. Це не в один рік, а протягом кількох років. Для нас це не є чимось критичним, що може поставити під питання виконання наших зобов’язань перед російськими пенсіонерами. Такого не буде точно, навіть близько не стоїть», — зазначив він.

Крім того, Путін додав, що з точки зору страшилок для російського бюджету, бюджетників, то «вони поширюються тими людьми, політичними силами, які не хочуть, щоб Росія підтримувала людей, які проживають на Донбасі».