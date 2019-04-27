Вибори в США: Перший огляд показав, що Байден популярнішим Трампа

Колишній віце-президент США Джо Байден, з опитувань, випереджає за популярністю чинного президента Дональда Трампа на шість відсотків. Про свідчить дослідження Hill-HarrisX. Опитування було проведено після відповідної заяви Байдена. У ньому взяли участь більше тисячі виборців, повідомляє «Європейська правда».

За збереження Трампа в якості президента висловилися 37% опитаних, за Байдена — 43%. Ще 15% не визначились з вибором, 5% подобається інший кандидат. Соціологічна похибка — 3,1%.

Нагадаємо, свої кандидатури від Демократичної запропонували 18 високопоставлених демократів. 76-річний Байден — найстарший з них.