Повінь – зміна системи

Menu
Close

Вибори в США: Перший огляд показав, що Байден популярнішим Трампа

27.04.2019

Колишній віце-президент США Джо Байден, з опитувань, випереджає за популярністю чинного президента Дональда Трампа на шість відсотків. Про свідчить дослідження Hill-HarrisX. Опитування було проведено після відповідної заяви Байдена. У ньому взяли участь більше тисячі виборців, повідомляє «Європейська правда».

За збереження Трампа в якості президента висловилися 37% опитаних, за Байдена — 43%. Ще 15% не визначились з вибором, 5% подобається інший кандидат. Соціологічна похибка — 3,1%.

Нагадаємо, свої кандидатури від Демократичної запропонували 18 високопоставлених демократів. 76-річний Байден — найстарший з них.

Читайте також:   В захопленні Криму брав участь полк ВС РФ з 60-річною історією військових злочинів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *