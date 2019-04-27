«За українців, як і раніше, на виборах голосує Кремль»: Портников висловився щодо видачі російських паспортів, розповівши, чим це загрожує Україні

Український журналіст Віталій Портніков висловив свою думку щодо видачі російських паспортів жителям ОРДЛО, розповівши, ніж це може зашкодити Україні, передає replyua.net. За його словами, наша країна може повторити долю Придністров’я. І судячи з останніх подій, у Москві на це розраховують.

«Видача паспортів Росії мешканцям Донецької та Луганської областей означає серйозну зміну в підході до конфлікту на Донбасі. Тепер для Кремля це навіть не конфлікт. До окупованих районів Донецької та Луганської областей вирішили ставитися як до всіх інших територіях колишніх радянських республік, контрольованих Росією – Придністров’я, Абхазії і Південної Осетії. Цілком можливо, що таке ставлення було заплановано відразу ж після окупації, але відкладено на майбутнє якраз після підписання Мінських угод. Для Києва ці угоди були своєрідною «димовою завісою», що дозволяло з року в рік продовжувати західні санкції проти Москви, не збиралася виконувати ці угоди. Але і для Москви Мінські угоди були «димовою завісою», що дозволяла готуватися до фактичної анексії окупованій території», — пише Портников.

За словами журналіста, найжахливіше для України те, що самі українці досі не вибирають подальшу долю своєї країни. «Найжахливіше – це те, що Путін вибере нашу долю за нас. Захоче – і ми будемо гнити, вважати, що світ і відновлення територіальної цілісності вже близько і думати, як зрозуміти і почути Донбас, як об’єднати в єдине ціле тих, хто хоче бути українцями з тими, хто хоче залишатися радянськими людьми. Захоче – і ми будемо вимушено ощериваться, воювати і ставати Україною. Як показали події останніх років, українці все ще не вибирають свою долю і долю своєї держави. За них це робить Кремль», — закінчив Портников.