МЗС Німеччини відреагувало на повідомлення про вибух на одній зі шахт “ЛНР”

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило співчуття у зв’язку з вибухом у шахті “Східкарбон” у селищі Юр’ївка на території тимчасово окупованої Луганщини, в результаті якого загинуло 17 шахтарів.

Про це німецьке відомство відзначило у своїй заяві в суботу. “Ми вражені новинами зі сходу України, де, очевидно, декілька людей загинули внаслідок вибуху в шахті. Наші думки – з жертвами та їхнім батьківщинами”, – йдеться у повідомленні міністерства в офіційному каналі у Twitter.

Нагадаємо, на шахті «Східкарбон» у населеному пункті Юр’ївка, що на окупованій Луганщині, вранці 25 квітня стався вибух. За даними голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, вибухнув метан. Спершу було відомо про 6 загиблих.