«Мовний закон» чекають нові правки — депутат

Коли мовний закон почне працювати, його трохи виправлять, але якщо він почне працювати в повному вигляді, в якому він є, нічого крім протистояння і розколу він не дасть.

Про це в коментарі кореспонденту повідомив народний депутат України Сергій Матвієнков.

«Що стосується законопроекту про захист мов нацменшин, внесення якого Княжицький анонсував протягом півроку, то це можна зробити. Хоча вже в законі про мову ми повинні були виписати механізми взаємовідносин і механізму роботи мов нацменшин», — заявив депутат.

За словами Сергія Матвієнкова, цього зроблено не було.

«Це є спробою просто все відвести в глухий кут. За великим рахунком, якщо цей закон почне працювати, то його трошки поправлю і поліпшать. Але якщо він почне працювати в повному вигляді, в якому він є, нічого крім протистояння і розколу він не дасть», — зазначив він.