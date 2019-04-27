Назвали кількість людей, які зареєструвалися на здачу ЗНО-2019

Український центр оцінювання якості освіти обробив всі реєстраційні документи на майбутнє зовнішнє незалежне оцінювання.

Брати участь у основній сесії будуть 354 051 чоловік, в 2018 році ця цифра становила 335 843 людини.

Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО.

Так, найбільша кількість учасників ЗНО виявилося серед випускників шкіл – 53,07%. При цьому 37,57% учасників з навчальних закладів професійної освіти, а 9,36% — випускники минулих років. Більше половини нинішніх одинадцятикласників будуть писати ЗНО з чотирьох предметів, учні профтехнічних навчальних закладів – за два предмета (майже 78%), а випускники попередніх років три (майже 29%) і чотири (понад 41%).

Найпопулярнішим предметом серед учасників ЗНО став українська мова та література. Цей обов’язковий предмет для вступу здадуть 320,7 тисяч осіб. Також більш 232 тисяч учасників будуть складати ще один обов’язковий предмет – історію України, і більше 146,4 тисячі – математику.

Крім цього, велика кількість учасників обрали для здачі біологію – 81,3 тисячі і географію – 80,3 тисячі.