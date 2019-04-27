Власники авто на іноземній реєстрації готуються до нових протестів – чим незадоволені «евробляхеры»

Українські власники автомобілів на іноземній реєстрації, або як їх ще називають, «евробляхеры», готуються провести нову акцію протесту. Вже відомо, що захід заплановано на 15 травня.

15 травня Київ може бути повністю паралізований автомобільними пробками. Вся справа в тому, що саме в цей день «евробляхеры» планують провести масову акцію протесту, і збираються перекрити значну частину української столиці. Як пояснив Олег Ярошевич, який очолює ГО «Авто Євро Сила», в загальній складності на київських вулицях може виявитися до 100 тисяч протестувальників.

У цьому зв’язку варто відзначити, що в даний час на території України знаходиться близько 260 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією. Їх банально не встигли розмитнити вчасно дії пільгових умов, найчастіше, через відсутність грошей у власників. Тому «евробляхеры» і збираються влаштувати нову масштабну акцію, в ході якої владі висунуть вимогу переглянути митні акцизи. Правда, зараз складно сказати, чи піде на компроміси з протестувальниками нова влада – адже склад Кабміну до цього часу навряд чи зміниться.