«Я просто хочу два дні побути зі своєю сім’єю і дітьми»: Зеленський прокоментував свій відпочинок на 40-метровій яхті

У прес-службі новоспеченого українського лідера Володимира Зеленського спростували новину про те, що нібито лідер «95 кварталу» відпочиває з сім’єю в Туреччині на 40-метровій яхті. «Я людина проста. І я за правду. Мені не потрібні яхти і вілли. Я просто хочу два дні побути зі своєю сім’єю і дітьми», — цитує Зеленського його прес-служба.

Зазначимо, у багатьох турецьких ЗМІ сьогодні, 27 квітня, з’явилася інформація, що Володимир Зеленський проводить розкішний відпочинок. Так, у виданні Milliyet з’явилися фейкові новини про новообраному президентові України, який нібито має намір відпочивати в Туреччині на яхті довжиною 40 метрів. «На жаль, створення фейків і поширення недостовірної інформації – одна з хвороб сучасних медіа — не має меж. В тому числі, географічних. Прес-служба Володимира Зеленського офіційно спростовує цю інформацію. І наполягає на спростування цієї неправдивої інформації турецькими ЗМІ, в тому числі, виданням Milliyet», — підкреслюється в заяві.