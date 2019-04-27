Перед виборами процес переходу релігійних громад до ПЦУ сповільнився – Філарет

У останні дні перед іншим туром виборів президента України процес переходу релігійних громад у Православну церкву України сповільнився.

В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

«Це дійсно так. Бо думали, що буде президентом людина, яка не буде підтримувати оцей процес об’єднання українського православ’я. Зеленський заявивши, що він не буде втручатися у церковні справи. І це добре. Альо якщо він не буде втручатися, то народ сам обере українську церкву», – сказав Філарет.

Патріарх зазначив, що за чотири місяці після отримання томосу про автокефалію до Православної церкви України перейшло понад 500 парафій Московського патріархату.

«І цей процес буде продовжуватися», – додав він.

Крім того, патріарх Філарет вкотре спростував інформацію про «захоплення храмів», а також нагадав, що перехід релігійних громад з однієї церкви в іншу в Україні регулює закон.

«Якщо більшість парафіян, а парафіянами вважаються ті, які живуть у даній парафії, тобто в даному селі, або, якщо в містах, відвідують цей храм, храм при виборі центру належить більшості. Новинський і не тільки Новинський, Москва і Московський патріархат в Україні на весь світ трублять, що вісь «захоплюють» їх. Ніякого захоплення немає, тому що, УПЦ КП, не зацікавлені, щоб в нашу церкву входили люди через застосування сили. Нам треба, щоб вони добровільно увійшли в українську церкву, а не силою. І тому ми відкидаємо насильне навернення віруючих Московського патріархату у Київський патріархат», – зазначив патріарх.

31 січня набули чинності поправки до закону «Про свободу совісті й релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу. Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Згаданий вище закон прописує, як це можна зробити.