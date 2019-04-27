«Завдамо удару там, де ви його не очікуєте»: Іван Апаршин розповів про військові плани нового українського глави

Іван Апаршин, радник переможця президентської гонки Володимира Зеленського з питань безпеки і оборони, заявив, що новий глава України буде тримати курс на НАТО.

Він також зазначив, що нашій державі терміново потрібно прийняти рішення про колективну безпеку, підкресливши, що у нашої країни немає іншого виходу.

«Відпустіть мене, я хочу в НАТО, тому що там демократія, тому що там свобода, тому що там колективна захист, яку я сам не потягну. Але до того моменту, поки я туди не піду, якщо, не дай Бог, у вашій дурній голові дозріє якийсь план, я знайду можливість вам відповісти, і я це зроблю нестандартними шляхами. У мене є варіанти. Я більше грошей вкладу в сили спеціальних операцій. Я вам завдам удару там, де ви його не очікуєте. Краще не чіпайте мене, я вже вирішив, що я буду вступати в НАТО, я буду підвищувати рівень боєздатності країни, я буду тримати війська в постійній готовності», — заявив Апаршин.