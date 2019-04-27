Кейт Міддлтон копіює образи принцеси Діани: опубліковані порівняльні фото

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон дуже часто з’являється на публіці в образах покійної матері принца Вільяма і принца Гаррі.

Мабуть, стилісти Кейт воліли піти перевіреним шляхом і вибрали в якості орієнтира легендарний образ принцеси Діани

Зарубіжна преса не раз відзначала, що Кетрін, герцогиня Кембриджська, повторює стиль принцеси Діани, пише Хроніка.інфо.

Ми вирішили порівняти гардероб обох монарших осіб і прийшли до висновку, що їхні смаки в одязі часто збігаються.

Вбрання Кейт Міддлтон, на вибір яких герцогиню явно надихнув образ Діани, принцеси Уельської.

Нагадаємо, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вирішила тонко і ненав’язливо натякнути про своє одруження з принцом Вільямом.

Так як квітень виявився багатий на важливі дати і події для королівської сім’ї, то Кейт вирішила натякнути, що скоро і у них з принцом Вільямом річниця весілля.

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Так, 21 квітня, який в цьому році припав на католицьку пасху, свій день народження відзначила королева Великобританії Єлизавета II. Також в квітні день народження молодшого сина Кейт і Вільяма і 14-річчя подружнього життя принца Чарльза і його дружини Камілли.

Є ще одна урочиста дата – це весілля герцогів Кембриджських.

Герцогиня одягла на великодню службу сережки з діамантами, в яких Кейт виходила заміж. Коштовна прикраса їй подарували батьки з нагоди весілля.

Після цього герцогиня одягає їх лише в особливих випадках. Можливо, в останній раз вона не тільки вибрала ці сережки з нагоди великодня і дня народження бабусі принца Вільяма, але і для того, щоб зробити незвичайний натяк, що й у неї в родині скоро значна дата.

Як відомо, що весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма відбулася 29 квітня 2011 року в Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Г олову нареченої прикрашала справжня сімейна реліквія — діамантова тіара королеви Єлизавети II. На Міддлтон були біле плаття від британського дизайнера Сари Бертон.

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