Усик «покарав бандита», який намагався його «пограбувати»

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) знявся в рекламному ролику фірми, що займається інтелектуальними охоронними системами.

За сценарієм зловмисник проник в будинок нашого співвітчизника і спробував вкрасти його нагороди. Спрацювала сигналізація і Усик, виявивши грабіжника, влаштував з ним імпровізований боксерський поєдинок.

Раніше Олександр розповів про незвичайний випадок, який стався з ним за кермом. За словами кримчанина, його послав пішохід-порушник.

Не так давно Усик заявив, що українцям потрібно навчитися прощати один одного, а також перестати звинувачувати у своїх невдачах інших.