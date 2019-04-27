Апаршин показав «вирок» раднику Порошенко Бірюкову

Представник команди Володимира Зеленського, радник з питань оборони, Іван Апаршин показав «вирок» раднику президента України Петра Порошенка Юрія Бірюкова.

«Пан Бірюков, це ваш вирок! Прийшов час відповідати!», — написав Апаршин. Крім того, він опублікував випуск програми «Гроші». У сюжеті йдеться про махінації українського оборонного відомства з житлом для військовослужбовців.

Зокрема, наводяться слова члена Рахункової палати, яка завершила аудит ефективності використання Міноборони коштів на придбання і будівництво житла для військових.

«Ми вже перевірили 1 мільярд 247 мільйонів гривень. Ми провели аудит коштів, які були виділені на будівництво і придбання житла. Не менше 50 відсотків виділених коштів були використані або неефективно, або з порушенням законодавства», — говорить в сюжеті член Рахункової палати Ігор Яремчук. За даними експертів у сфері оборони, якщо система залишиться колишньою, українським військовим знадобиться 600 років на те, щоб забезпечити житлом особовий склад.

