Коломойський розповів про свою роль у президентстві Зеленського

Відомий бізнесмен з України Ігор Коломойський, який проживає в даний час в Ізраїлі, хоче возвартиться на Батьківщину. Причому зробить він це вже скоро, відразу ж після офіційного оголошення результатів президентських виборів. Також з’ясувалося, що олігарх має намір надавати допомогу переможцю виборів Володимиру Зеленському на його президентському посту.

Коломойський заявив: «Приїду спокійно собі додому. Потім відпочину в селі під Дніпром». Крім цього, він розповів щодо своєї ролі в президентства Володимира Зеленського. Олігарх зазначив: «Володимир Зеленський великий вантаж звалив на свої плечі. В першу чергу, – це його відповідальність. Ми маємо надію, що він впоратися з усім. Я розташований надавати йому допомогу порадами. Іноді я допомагаю йому так, але це не часто буває».