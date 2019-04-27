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Коломойський розповів про свою роль у президентстві Зеленського

27.04.2019

Відомий бізнесмен з України Ігор Коломойський, який проживає в даний час в Ізраїлі, хоче возвартиться на Батьківщину. Причому зробить він це вже скоро, відразу ж після офіційного оголошення результатів президентських виборів. Також з’ясувалося, що олігарх має намір надавати допомогу переможцю виборів Володимиру Зеленському на його президентському посту.

Коломойський заявив: «Приїду спокійно собі додому. Потім відпочину в селі під Дніпром». Крім цього, він розповів щодо своєї ролі в президентства Володимира Зеленського. Олігарх зазначив: «Володимир Зеленський великий вантаж звалив на свої плечі. В першу чергу, – це його відповідальність. Ми маємо надію, що він впоратися з усім. Я розташований надавати йому допомогу порадами. Іноді я допомагаю йому так, але це не часто буває».

В цей же час, відповідаючи на питання про те, що б він хотів сказати кандидатам у президенти України, Коломойський відповів: «Що сказати? Петру Порошенко нічого б не сказав. А Володимиру Зеленському – ні пуху, ні пера. Проте він мене до біса не пошле через камеру, отже не буду говорити».

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