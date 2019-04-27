Трагедія в Житомирській області: чоловіка забили до смерті за дріб’язкової сварки

У селі Катеринівка Житомирської області дріб’язкова сварка місцевих жителів закінчилася трагедією – чоловік з сусіднього села до смерті забив людину.

Про це повідомили в прес-службі обласного управління Нацполиции.

26 квітня копи отримали повідомлення від медиків про те, що в лікарню потрапив 49-річний чоловік з важкими травмами, від яких він пізніше помер.

Невдовзі за підозрою в нападі був затриманий 26-річний хлопець. Як з’ясувалося, потерпілий був побитий 25 квітня, коли між двома чоловіками спалахнула сварка через неприязних відносин.

«49-річний чоловік якраз виходив з дому, коли на його подвір’ї зайшов молодий чоловік і накинувся на нього з палицею. За наявною інформацією, причина конфлікту – дріб’язкові звинувачення побутового характеру», – розповів начальник Емильченского відділення поліції Віталій Магалецький.

На місці трагедії правоохоронці вилучили ряд речових доказів, у тому числі палицю, якою був побитий потерпілий. Підозрюваного затримали.

Було відкрито досудове слідство за статтею «умисне вбивство», за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.