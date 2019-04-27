П’яний чоловік жбурнув смартфон в сторону президента США

Особу чоловіка вдалося ідентифікувати.

За секунди до виступу президента США Дональда Трампа перед Національної стрілецької асоціації в Індіані в його бік кинули мобільний телефон. П’яний чоловік кинув смартфон на сцену, коли Трамп підійшов до трибуни.

“Чоловік із натовпу був заарештований після того, як жбурнув у бік Трампа телефон перед його виступом перед Національної стрілецької асоціації в Індіані”, – йдеться в повідомленні.

Журналісти пізніше уточнили, що особу чоловіка вдалося ідентифікувати. Ним виявився Вільям Роуз, повідомили джерела в правоохоронних органах. Тепер винуватця інциденту доведеться пройти перевірку на психологічне здоров’я.

Як повідомлялося, на зустрічі з Національної стрілецької асоціації Трамп заявив про вихід США з Міжнародного договору про торгівлю зброєю, який регулює його оборот між країнами. Договір, який набув чинності 24 грудня 2014 року, вперше вводив міжнародні стандарти торгівлі звичайними озброєннями, починаючи від стрілецької зброї і закінчуючи ракетами, танками, літаками та кораблями. Його метою було регулювання поставок зброї в кризові регіони.