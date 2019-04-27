У Росії розбився навчально-тренувальний літак

В аварії загинув президент Федерації авіаційного спорту Далекого Сходу.

Літак Як-18 зазнав аварії в Хабаровському краї Російської Федерації, в результаті загинули дві людини.

“Впав літак Як-18 в Хабаровському районі Хабаровського краю, аеродром “Калинка”. Є загиблі, двоє”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в аварії загинув президент Федерації авіаційного спорту Далекого Сходу Володимир Левшин.

“Слідчими органами Далекосхідного слідчого управління на транспорті СК порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 263 КК РФ “Порушення правил безпеки експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох осіб”. Слідством відпрацьовуються наступні версії події: помилка пілотування, технічні несправності повітряного судна, несприятливі погодні умови”, – повідомили в СК РФ.