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У Росії розбився навчально-тренувальний літак

27.04.2019

В России разбился учебно-тренировочный самолет В аварії загинув президент Федерації авіаційного спорту Далекого Сходу.

Літак Як-18 зазнав аварії в Хабаровському краї Російської Федерації, в результаті загинули дві людини.

“Впав літак Як-18 в Хабаровському районі Хабаровського краю, аеродром “Калинка”. Є загиблі, двоє”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в аварії загинув президент Федерації авіаційного спорту Далекого Сходу Володимир Левшин.

“Слідчими органами Далекосхідного слідчого управління на транспорті СК порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 263 КК РФ “Порушення правил безпеки експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох осіб”. Слідством відпрацьовуються наступні версії події: помилка пілотування, технічні несправності повітряного судна, несприятливі погодні умови”, – повідомили в СК РФ.

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