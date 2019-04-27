У Київ прибув Благодатний вогонь

Благодатний вогонь, який зійшов у каплиці Гробу Господнього в Єрусалимі, вже прибув в Україну. Святиню спеціальним авіарейсом доставила в аеропорт «Бориспіль» делегація Православної церкви України. Разом з тисячами інших віруючих церковна делегація чекала в храмі винесення священного вогню з каплиці.

Першими Благодатний вогонь отримали віруючі в аеропорту.

Винесення вогню в Єрусалимі символізує вихід з Гробу воскреслого Спасителя. Віруючі вважають, що першим свідком сходження вогню був апостол Петро, коли прийшов до гробниці Христа: печера в скелі спорожніла, але була наповнена світлом.

В Україні Благодатний вогонь зустрічатимуть у Свято-Михайлівському Золотоверхому Соборі. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній передасть вогонь віруючим Православної Церкви України. Кожен прийшов в собор зможе запалити свічку від Благодатного вогню. Також святиню передадуть храмам ПЦУ по всій Україні і капеланам на передовій.