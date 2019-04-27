Логічно було б спочатку не в українському Криму, а в російських регіонах вимагати проведення референдумів, – Эйдман

Багато російські ніби опозиціонери і ліберали активно захищають права жителів Криму на самовизначення». Когось влаштовує минулий «референдум», інші пропонують провести повторний, вже справжній плебісцит під незалежним контролем. Цікава ідея.

Росіяни теж мають право на самовизначення. І багато хто з них із задоволенням повели б свій регіон з путінської Росії в яку-небудь краще облаштовану для життя гавань. Логічно було б спочатку не в українському Криму, а в російських регіонах вимагати проведення референдумів: у Карелії про приєднання до Фінляндії, в Калінінградській області – до Німеччини, на Чукотці і Камчатці – до США, На Курилах і Сахаліні – до Японії; в Татарстані, Башкортостані, Якутії, Північному Кавказі, Туві, нафтових і газових регіонах Росії – про незалежність.

І тільки після цього російські політики могли б не кривлячи душею, що-то вякать про право жителів Криму на самовизначення.

Але до чого його тоді було б приєднувати? Росії-то, боюся, після такого самовизначення регіонів більше в принципі не залишилося б.