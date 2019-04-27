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У Київській області з гранатомета обстріляли житловий будинок

27.04.2019

В селі Гнідин Київської області з гранатомета обстріляли приватний будинок. Про це в коментарі «112 Україна» повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович.

«Надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Бориспільського району чутно вибухи. Під час виїзду на місце інциденту слідчо-оперативна група знайшла залишки від самого РПГ. Ніхто не постраждав, єдине — пошкоджено будинок», – зазначив Жукович.

Він додав, що за фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене з застосуванням зброї»). Зловмисники з місця події зникли.

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