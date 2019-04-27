Супермодель Ромі Стрейд знялася в купальнику на тлі пляжних пейзажів

Нідерландська топ-модель і одна з манекенниць, які представляють бренд Victoria’s Secret, знялася в ефектному закритому купальнику. Фотосесія проходила на пляжі, на тлі мальовничих пейзажів.

Знімки моделі були опубліковані на її Instagram-сторінці і набрали менш ніж за добу майже чверть мільйона лайків.

На знімках модель відображена в купальнику і сонцезахисних окулярах. Єдиною прикрасою, що доповнив образ, стали сережки у формі кілець.

Раніше повідомлялося, що супермодель Алессандра Амбросіо опублікувала фото в дуже відвертому бікіні.

Фото: Instagram/ romeestrijd