Коломойський дав росіянам інтерв’ю про Зеленском і Порошенко

Український олігарх Ігор Коломойський, який останнім часом живе в Ізраїлі і планує повернутися в Україну після офіційного оголошення результатів виборів президента, має намір допомагати майбутньому президенту Володимиру Зеленському.

Про це Коломойський розповів в інтерв’ю російському каналу «НТВ».

За його словами, відразу після повернення додому, він має намір відпочити в селі під Дніпропетровськом».

«Він узяв собі на плечі великий вантаж. І насамперед це його відповідальність. Так, ми сподіваємося, що він впорається. Я готовий допомагати йому порадами, іноді допомагаю, але це не масове явище. Максимум буду консультувати в чомусь його», – зазначив Коломойський.

Згадав він і чинного президента України Петра Порошенка.

«Що сказати? Порошенко нічого не хотів би сказати. А Зеленському — ні пуху ні пера. Але він мене не пошле до біса через камеру, тому говорити не буду», – сказав олігарх.