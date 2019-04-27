Директор ФБР: Росія кидає серйозний виклик контррозвідці США

Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив у п’ятницю, що триваюче втручання Москви в американський виборчий процес є серйозною політичною загрозою та викликом для контррозвідки.

Пославшись на присутність російських розвідників в США і на історію операцій Кремля з надання підривної політичного впливу, Рей підкреслив у своєму виступі в Раді з міжнародних відносин у Вашингтоні, що Москва продовжуватиме адаптуватися до мінливої ситуації і вдосконалювати свою тактику, зазначає Радіо Свобода.

Після того, як стало відомо про втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році ФБР, міністерство внутрішньої безпеки та інші спецслужби створили цільові групи протидії з тимчасовим мандатом. Однак після того як адміністрація президента Дональда Трампа прийшла до висновку, що втручання Росії перетворилося на постійну загрозу, ці цільові групи отримали постійний мандат. За словами Рея, американські спецслужби розглядають дії Росії в ході виборів в Конгрес США в 2018 році як репетицію для цього спектаклю в 2020 році – виборів президента.

Тема «російського розслідування» стала домінантною в американських ЗМІ відразу після президентських виборів в 2016 році. Вона підживлювалася інформацією, що з’являлася протягом майже дворічного розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. У своєму звіті спецпрокурор не знайшов доказів змови виборчого штабу Трампа з Кремлем, однак сам факт втручання Росії вважається доведеним. Мюллер відмовився винести вердикт щодо того, чи перешкоджав Трамп правосуддя, залишивши це питання відкритим.

Газета The New York Times відзначає, що, хоча високопоставлені особи в американській адміністрації намагаються протистояти, блокувати і послаблювати операції російської розвідки, вони тим не менше скаржаться на відсутність координації на високому рівні. Трамп приділяє мало уваги попередженням про загрозу триваючого російського втручання, пише газета, оскільки президент сприймає будь-яку дискусію на цю тему як посягання на законність його перемоги на президентських виборах в 2016 році.