У Києві поліція затримала мінера Володимирського собору

У Києві поліція затримала чоловіка, який повідомив про мінування Володимирського собору вранці 27 квітня.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. “Вранці в поліцію надійшов дзвінок з таксофона, що нібито заміновано Володимирський собор. Фахівці профільних служб одразу виїхали туди для перевірки.

А між тим, відпрацьовуючи територію, звідки надійшов виклик, патрульні поліцейські за підозрою у скоєнні цього злочину швидко затримали 35-річного зловмисника” , – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Відзначається, що лжеминера затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За попередньою інформацією, він вже неодноразово “мінував” різні установи. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.