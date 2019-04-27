Переможець четвертого сезону дорослого проекту був упевнений, що перше місце дістанеться Максиму Ержану з Казахстану.

Переможець четвертого сезону шоу «Голос» ієромонах Фотій пояснив «аномалією у голосуванні» перемогу дочки Алсу в шоу «Голос. Діти». За його визнанням, він був абсолютно збентежений підсумками, тому що вважав, що перше місце виїде в Казахстан разом з хлопцем Максимом Ержаном. Співак не сумнівався, що в суспільстві піднімається громадський резонанс після цієї історії. При цьому Фотій не знає жодного людини, який би голосував за Мікеллі Абрамову.

Ієромонах впевнений, що тепер репутація Алсу буде під серйозною загрозою. Сам він в юності був великим шанувальником співачки. При цьому засуджувати її, він не береться. Виконавець також згадав, як кілька років тому брав участь у проекті і здобув перемогу. На його думку, ні церква, ні його тодішній наставник Григорій Лепс не платили ні копійки, щоб зробити штучно його переможцем проекту.

У багатьох містах, куди він приїжджає з концертами, Фотій чув захоплені відгуки шанувальників. Вони в один голос кажуть, що саме за нього голосували. Він не знає, що скажуть люди при зустрічі з Микеллой Абрамової. Фотій впевнений, що Алсу неспроста закрила всі коментарі в соцмережах. Вона прекрасно розуміла, що буде широкий громадський резонанс.

Зазначимо, що Мікеллі Абрамова стала переможницею шостого сезону шоу «Голос. Діти». При цьому вона перемогла з величезним відривом. Перший канал вже проводить перевірку за підсумками «аномального голосування», повідомляє govoritmoskva.ru.