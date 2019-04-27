Перший випадок застосування закону про фейкньюс: будуть судити активістку з Архангельська

В Архангельську на одну з організаторів неузгодженого мітингу 7 квітня проти будівництва сміттєвого полігону на станції Шиес Олену Калініну склали адміністративні протокол за поширення фейкових новин. Приводом для публікації став анонс від 26 березня на сторінці активістки в соціальній мережі «ВКонтакте» про майбутній ході, повідомляє портал 29.ru з посиланням на юриста Калініної Олексія Куроптева. За версією поліцейських, публікуючи пост, організатор знала, що влада не погодили проведення заходу.

За словами адвоката, Калініної закидають поширення у ЗМІ недостовірної суспільно значимої інформації, що призвела до створення перешкод функціонуванню транспортної інфраструктури» (частина 10 статті 13.15 КоАП РФ — «Зловживання свободою масової інформації»).

Наголошується, що протокол був оформлений прямо на виході з суду, коли активістка оскаржила відмову депутатів Архангельського обласного зборів проводити референдум про заборону ввезення сміття з інших регіонів. Під час засідання суддя зобов’язала зареєструвати ініціативну групу й дати хід референдуму.

За даними «Медіазони», це, мабуть, перший випадок застосування закону про відповідальність за фейкові новини, почав діяти 29 березня 2019 року. За поширення свідомо недостовірної інформації, що створює тільки загрозу шкоди громадянам або роботі об’єктів життєзабезпечення, для цивільної особи встановлений штраф у 30-100 тис. рублів.