При вибуху на шахті в ЛНР не вижив ніхто, витягнуті тіла 17 гірників

Число загиблих в результаті вибуху метану на шахті «Схидкарбон» в Луганській народній республіці (ЛНР) зросла до 17 людей, ні одного з гірників не вдалося врятувати.

Глава самопроголошеної республіки Леонід Пасічник заявив, що тіла жертв вже підняті на поверхню. Він висловив свої співчуття близьким загиблих і постраждалих.

«Упевнений, що сьогодні весь Донбас, вся Росія співчувають родичам і близьким», — написав Пасічник в Twitter.

За його словами, сім’ям гірників буде надана вся необхідна допомога і підтримка з боку всіх без винятку служб і відомств.

Крім того, Пасічник постановив оголосити 29 квітня 2019 квітня днем жалоби. Будуть приспущені прапори та скасовані розважальні заходи.

На Україні тим часом заявили, що шахтарів могли б врятувати її фахівці, але час було згаяно, з-за того, що ЛНР добу прочекала прибуття російських рятувальників, пише «Кореспондент». Причина аварії на шахті, розташованій в селищі Юр’ївка, з’ясовується.