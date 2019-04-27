Учасник «Океану Ельзи» стане татом вчетверте

Учасник групи «Океан Ельзи» Мілош Єліч, який, за чутками, збирався покинути колектив, стане батьком в четвертий раз.

Про це українські ЗМІ дізналися після того, як сербський музикант і його дружина Наталя з’явилися на прем’єрі фільму «Месники: Фінал» в одному зі столичних кінотеатрів. На відео, опублікованому на фан-сторінці «Океану Ельзи» в Instagram, помітно значно кругленький живіт Наташі.

Судячи з усього, поповнення в родині клавішника «Океану Ельзи» відбудеться в найближчі місяці.

До речі, 37-річний Мілош з дружиною виховують трьох дітей – двох хлопчиків і одну дівчинку.

Мілош Єліч приєднався до української групи в 2004 році. Він не тільки грає на клавішах, але і займається аранжуванням композицій. Музикант також активно створює авторську музику для кіно, театральних вистав, і акустичних проектів.