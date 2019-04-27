У Києві байкер на швидкості врізався у таксі Über

У Києві на бульварі Дружби Народів мотоцикл врізався в автомобіль Renault Logan служби таксі Über.

Про це повідомляє місцеве видання. Водій Renault розповів, що він рухався у бік Печерського мосту і збирався повертати направо в придворовую територію. У цей момент у нього ззаду і влетів байкер.

На місце ДТП викликали швидку допомогу та поліцію. Лікарі надали допомогу на місці, але від госпіталізації байкер відмовився. Після зіткнення рух по смузі громадського транспорту був обмежений.

Правоохоронці оформили ДТП і звільнили проїжджу частину від пошкодженого транспорту.