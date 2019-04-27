Довела до крику: журналістка поставила три незручних питання Медведчуку

Українська журналістка Яніна Соколова взяла інтерв’ю у голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, який є кумом президента РФ Володимира Путіна.

В ефірі ObozTV Соколова розповіла, як трьома незручними питаннями вивела з себе проросійського політика.

Журналістка зазначила, що змушена була прийти на телеканал Медведчука News One, хоча й ненавидить ходити на чужу територію, яка пахне токсичністю».

«Я запитала у своїх глядачів в Facebook і Twitter, які б питання вони поставили Медведчуку. Почула тисячі питань, і з ними прийшла на ефір», – розповіла вона.

Соколова поділилася подробицями свого спілкування з Медведчуком. За її словами, політику були задані три незручних питання.

«Я почала з того, що я рідко ходжу в лігво ворога, яким є ви, пане Медведчук, і ті телеканали, які належать вам – ви вороги моєї країни. Я поставила питання щодо того, чий Крим. Я поставила питання щодо спрощення системи оформлення російських паспортів жителям окупованих територій… Я запитала, чи означає це можливе повномасштабне вторгнення», – повідомила Соколова.

Третє питання, за її словами, був про українського поета-дисидента Василя Стуса, якого Медведчук як адвокат захищав на судовому процесі.

«Я запитала, чи є будь-який твір Стуса, який може бути лейтмотивом життя Віктора Медведчука. Це викликало у нього шалений опір, у нього почала сіпатися нога, він почав нервуватися і просто кричати», – повідомила журналістка.

Також Соколова анонсувала швидкий вихід в ефір її інтерв’ю з Медведчуком.