У Шотландії зростає підтримка ідеї незалежності

49% шотландців готові підтримати вихід Шотландії зі складу Сполученого Королівства.

Рівень підтримки ідеї незалежності Шотландії від Великобританії досяг рекордного рівня за останні чотири роки, в основному за рахунок виборців, які хочуть залишитися в Європейському Союзі.

Опитування YouGov показав: 53% шотландців вважають, що в найближчі 5 років не повинно бути ще одного референдуму про незалежність.

Агентство зазначає, що згідно з опитуванням, проведеним у червні 2018 року, відокремитися від Великобританії хотіли 45% шотландців.

Раніше повідомлялося, що уряд Шотландії найближчим часом представить законопроект про проведення до 2021 року нового референдуму про незалежність регіону від Великобританії. Для проведення нового референдуму необхідно отримати схвалення уряду в Лондоні, яке вважає, що зараз таке голосування проводити не варто, зазначає Associated Press.

На першому референдумі про незалежність Шотландії в 2014 році 55% мешканців проголосували проти неї. У той же час, 23 червня 2016 року в ході референдуму про вихід Великобританії з ЄС 62% шотландців висловилися за подальше членство в блоці.