У Мережі поставили Путіна на своє місце через його слів про Зеленском

Користувачі Інтернету неймовірно обурені зробленим главою Кремля заявою щодо того, новообраний президент України Володимир Зеленський не збирається виконувати домовленості, досягнуті в Мінську конфліктуючими сторонами.

Згідно словами диктатора з РФ, якщо б він проводив переговори з Зеленським, то скоріш за все він би піднімав тему закінчення конфлікту на Донбасі». Цитата глави Кремля була оприлюднена в «Твіттері» кореспондентом «Комсомольської правди» Дмитром Смирновим.

Примітно, що користувачі соціальної мережі прокоментували такі слова Путіна з величезним обуренням сказаного ним. В тому числі, користувачі нагадали, що Російська Федерація і особисто сам Путін ігнорує угоди про мирне врегулювання воєнних дій на Сході української держави. Так, користувач Кирило Польовий написав: «А сам Путін збирається робити це? Вони роздають паспорти, досі є якісь «ЛДНР», про яких в Мінському процесі взагалі нічого не говориться». Ще один коментатор додав: «Коли ви нарешті заберете з України свої війська і військову техніку? От коли ви Крим повернете, тоді з вами і говорити будуть!».