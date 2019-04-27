Українська економіка не зростає, тому що заможні українці зберігають гроші не в банки, а готівкою, — Аслунд

Українська економіка не зростає, тому що заможні українці не несуть гроші в банки, а воліють купівлю квартир і зберігання готівки.

Таку думку висловив аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

Він, зокрема, зазначає, що українські депутати тримають в середньому 700 000 доларів будинку.

Україна, за даними МВФ, є найбіднішою країною Європи. Однак так не повинно бути — економіка України могла б зростати на 7% щорічно, замість нинішніх 3%, переконаний Аслунд.

Ключ тут — в залученні інвестицій. У даний момент близько 4% ВВП країни виводиться за кордон щорічно. Іноземці також не інвестують. Внутрішнє фінансування для бізнесу не зростає, адже, на думку аналітика, банківська система в Україні не оздоровилася. Кредитні ставки залишаються занадто високими для бізнесу.

Для того, щоб переламати ситуацію, Україна повинна забезпечити рівність правил для всіх, переконаний аналітик, адже досі впливові особи в Україні вважають себе вправі не платити за кредитами.

Аслунд пропонує такий рецепт:

Скасувати парламентський імунітет, щоб у Верховну Раду йшли не бізнесмени, а політики.

Реформувати суди, прокуратуру і вивести переслідування за економічні злочини зі сфери повноважень СБУ.

Зняти мораторій на продаж аграрних земель, які можуть стати найкращою запорукою для банківських позик.