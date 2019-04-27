Війна потрібна Путіну, як повітря. Смерть – це його життя

Північнокорейський «Бронетемкин Поносец» пропердел до Владивостока і привіз на собі кремлівському обглодышу дружню ядерну Чучху.

І засурмив урядовий пупс у всю свою ведмежу горлянку: «До 1 травня встановити планові показники загальної смертності в своїх регіональних проектах, погодивши їх значення з Міністерством охорони Здоров’я». Тепер без плану не помреш, «руссиш швайн». Задумав здохнути? – отримай схвалення у гауляйтера. І той схвалить обов’язково, але з умовою: померти в ім’я Батьківщини.

А поки Батьківщина захоплено роздає паспорти, як в тривожну годину 2008-го, коли Путіну потрібен «віджати» у Грузії на територію Південної Осетії. Тоді паспорта роздавали десятками тисяч. Тепер обкатаний сценарій повторюють на новому витку в самопроголошених бандитських ДНР і ЛНР. Гібридна війна – найвище досягнення путінського Рейху. І сьогодні на українському напрямку для фашиста Путіна все складається дуже вдало. У політичному плані в Києві намічається перезмінка: колишній верховний головнокомандувач йде, а новообраний ще не приведений до присяги. Саме час ударити.

Кремль готувався серйозно: стягував військову техніку і живу силу. Про можливий початок військового наступу не попереджав тільки ледачий. І нерозумно тепер задаватися питанням: «Як же так? За версією Кремля війна в Україні – громадянська, а роздають російські паспорти? Де логіка?» А вона є, і вона – на поверхні. Якщо відкинути пропагандистські брудні, давно пора визнати, що Росія воює з Україною вже 5 років, і як би не морщилися боягузливі європейські політики, прикриваючись брехливими мінськими спец-домовленостями – правда жорстока. Путінська Росія – агресор, і вона здатна розпалити велику війну в східній Європі. Прямо зараз.

І зустріч з північнокорейським жировики як не можна до речі: адже це логічно – Путін починає військову кампанію на Донбасі, а Пхеньян відволікає увагу США на Сході, відновлюючи ядерні випробування. Роздача паспортів може стати останнім актом перед початком широкомасштабної агресії Кремля в Україні. Враховуючи факт, що ВСУ в знак протесту проти підсумків виборів почався мало не масовий відтік, а бойовий дух серед українських бійців явно не на висоті – кращого моменту для путінського удару і не придумати.

Війна потрібна опарышу як повітря. Смерть – це його життя. Найвища точка фашизму завжди призводить до перевороту в значеннях. Біле стає чорним, а рабство називають свободою. Як горезвісна Мізуліна, яка заявила буквально наступне: «За великим рахунком, заборона як норма права, з якого конструюється закон, і є найбільша свобода людини». Так що смерть – це вища форма життя при фашизмі. А їжа – це покидьки зі смітника. А Забайкаллі гасити необов’язково, тому що пожежі – не наші, а монгольські. Імпортні пожежі.

Але якщо завтра почнеться справжня війна – з хрестоматійними завиваннями «ворог біля воріт», «звільнимо Київ від хунти» — всі розмови про свободу і пожежах припиняться законодавчо. І населенню буде вже не до обговорень: казковий Пиня «д*лбоеб» або буденно-банальний. Військове положення передбачає згортання громадянських свобод, а особливо балакучих очікує мобілізація.

Якщо для Путіна Життя – це ваша Смерть, він пожертвує вами без коливань. Це у нього на ваше життя грошей немає, і на пенсії – теж, а на смерть і війну – засіки ломляться. І на пенсії для мільйонів «нових росіян», готових пригорнутися до розграбованому Пенсійному Фонду Росії – теж гроші знайдуться. Тільки не для вас. Ви будете оплачувати нові податки, придумані фашистським урядом: на собак і кішок, на воду і земельні ділянки – на все, що ще можна обкласти.

Телепропаганда сурмить про нескінченних перемог і підвищеної готовності до необхідного відсічі. У Генштабі твердять про плани американської вояччини нанести ядерний удар по Росії з космосу. Для цього США створюють потужний ударний потенціал у російських кордонів, розміщуючи протиракетні засоби. Генерал Віктор Познихир вангует: Америка прагне до того, щоб мати можливість нанести такий удар по будь-якому «неугодному» державі. А в цей час петербурзькі суворовці показують Путіну роботів-саперів, здатних встановлювати міни на піщаному грунті, але і ті при найближчому розгляді виявляються виробленими в Південній Кореї. Приміром, на eBay їх можна придбати за $1100. Але ніщо не бентежить членоликого: він захоплено готується до війни. Будь-яке бойове зіткнення підвищує його шанси на виживання: і нафту животворяща злетить в ціні, і громадяни, нарешті, почнуть ставити надгробки не Путіну, а один одному, і не символічні, а – реальні, і опозиція заткнеться, тому що – війна…

Казкові часи закінчуються. Росіян чекає суворе випробування історичним фіналом путінізму. Адже було ж сказано: не можна перемогти фашизм зсередини. Можна тільки зовні і спільно. Просто всім було зручно стверджувати, що Путін – це не Гітлер, а його режим – не фашистський, а якийсь інший. Ось за цю боягузтво і доведеться заплатити. І шкода, що не тільки росіянам, легковажно дозволив звичайної кабінетної гниде встати на ядерні ходулі.

Саша Сотник