Непереможний український боксер виграв бій нокаутом на останніх секундах

Небитий український боксер суперважкої ваги Олександр Зайда (10-0, 8 КО) здобув свою десяту перемогу на професійному рингу.

25-річний уродженець Запоріжжя на вечорі боксу в Карлсруе (Німеччина) нокаутував аргентинця Маріана Рубена Діаса (13-13-1, 6 КО).

Наш співвітчизник мав тотальну перевагу, постійно притискав суперника до канатів і різноманітно атакував. Аргентинський боксер витримувала всі атаки, але за кілька десятків секунд до завершення останнього, 8-го раунду, українець влаштував фірмове побиття, змусивши арбітра достроково зупинити бій.