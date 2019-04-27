Кримчани розповіли, чого очікують від президента Зеленського

Журналісти Крим.Реалії поцікавилися у жителів Криму, що вони думають про результати виборів і чого очікують від новообраного глави держави Володимира Зеленського.

Один з опитаних чоловіків не виключив, що Зеленський може стати, як Рональд Рейган, а може бути черговим президентом керованим певними бізнес групами, пише InfoResist. Інший чоловік зазначив, що «Україні дуже пощастило, що вони обрали Зеленського і вигнали з тріском ось такого президента, який обкрадав країну, який повбивав українців і йому місце у в’язниці і на довго.

Ми любимо Україну і хочемо, щоб вона була поруч з нами».

Третій чоловік заявив, що новий президент повинен в першу чергу скасувати заборону на в’їзд для громадян Росії. Батько маленької дитини зазначив, що чекає вирішення питання на Донбасі. Дівчина висловила надію, що «Крим отримає можливість відвідувати Україну без закордонного паспорта».