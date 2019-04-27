Євросоюзу відмовилися від випуску банкнот в €500

Підвищеного попиту на купюру €500 у Німеччині перед припиненням випуску не фіксували.

26 квітня країни Євросоюзу остаточно припинили випуск купюр номіналом €500.

Повідомляється, що 17 з 19 центральних банків у єврозоні відмовилися від купюри в €500 27 січня 2019 року.

“Щоб забезпечити плавний перехід і з технічних причин” центральні банки Німеччини і Австрії продовжили випускати банкноти до 26 квітня, сказано на сайті Європейського центробанку.

Саме в цих країнах випущено найбільшу кількість банкнот в €500, зазначив член правління Бундесбанку Йоханнес Беерман, повідомила прес-служба банку.

За словами Беермана, підвищеного попиту на купюру €500 у Німеччині перед припиненням випуску не фіксували. Банкнота залишиться законним платіжним засобом, тому її можна буде використовувати для здійснення платежів чи міняти без обмежень, додав він.

Банкноти номіналом €500 були введені в обіг у 2002 році. Від купюри відмовилися, так як вона є дуже дорогою, що робить її надзвичайно привабливою для підроблення.

У травні 2019 року Європейський центральний банк випустить нові банкноти в €100 €200, які будуть більш захищеними від підробки, ніж купюри того ж номіналу, які зараз знаходяться в обороті, відзначала “Німецька хвиля”.