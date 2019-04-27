У підготовку військових ЗСУ взялися впроваджувати пейнтбол

У підготовку військовослужбовців ЗС України у вищих військових навчальних закладах та навчальних центрах впроваджуватимуть пейнтбол. Як інформує “Новинарня“, це випливає з повідомлення Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.

Напередодні, 26 квітня, Головне управління підготовки Збройних сил України провело на тренувальній базі пейнтбольного спортклубу “Гепард” у Києві провело інструкторсько-методичне заняття з цього приводу. У занятті взяли участь представники командувань та навчальних центрів Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генштабу, Головного управління оперативного забезпечення, Військової служби правопорядку та вищих військових навчальних закладів, які відповідають за впровадження пейнтбольного обладнання.

“Пропозиції впровадження та використання пейнтбольного обладнання в підготовку військовослужбовців ВВНЗ та навчальних центрів є важливим етапом щодо побудови нової парадигми підготовки майбутніх офіцерів відповідно до стандартів НАТО”, – заявив перший заступник начальника Головного управління підготовки ЗС України полковникІгор Подолян.

Він нагадав, що начальник Генштабу визначив 2019-й навчальний рік як “рік індивідуальної підготовки”. Зазначається, що пейнтбольне обладнання вже застосовують у Військовій академії в Одесі та 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного (Львівщина). Під час заняття президент Федерації пейнтболу України Віктор Тогаєв розповів про історію виникнення пейнтболу в збройних силах інших держав та переваги використання пейнтбольного обладнання для підготовки військовослужбовців ЗСУ, базуючись на попередньому досвіді співпраці. Президент федерації пейнтболу Київської області Юрій Грушковський передавши кожному з учасників зустрічі робочу програму навчально-тренувальних зайняти з пейнтболу.

Представники клубу “Гепард” ознайомили армійців із вимогами до обладнання майданчиків, екіпірування, утримання та обслуговування пейнтбольного обладнання. На завершення в клубі “Гепард” відбувся практичний показ навчання військовослужбовців ЗС України із застосуванням пейнтбольного обладнання в рамках загальновійськової підготовки чи фахової підготовки стрільця.

Також відбулася двостороння гра — “захоплення будівлі”, яку провели представники спортклубу.