«Яке ще російське громадянство?»: Волкер прокоментував ситуацію в ОРДЛО

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з українських питань Курт Волкер стверджує, що незважаючи на агнрессию Російської Федерації на оккупиированном Донбасі, жителі тимчасово окупованих районів Луганської і Донецької областей однозначно є українцями.

У своєму «Твіттер» спецпредставник Державного департаменту США по українській державі Курт Волкер заявив, що всі ці люди, громадяни України, дуже потребують підтримки.

Він зазначив: «які Проживають на території Донбасу, контрольованої Російською Федерацією люди є украицами. Кабінет міністрів України зобов’язаний зробити все можливе для того, щоб підтримати їх та полегшити страждання, які вони зазнають через агресії Російської Федерації».