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«Я готовий до переговорів!» Зеленський відповів Путіну через паспортів РФ на Донбасі

27.04.2019

Переможець виборів президента України Володимир Зеленскийотреагировал на роздачу Росією паспортів на Донбасі.

Відповідний пост з’явився на його сторінці в Facebook. Політик порадив російським властям не витрачати даремно час, «намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ».

Він також зазначив, що готовий до переговорів з Росією, однак виключно за умови обміну у форматі «всіх на всіх».

 

Далі наводимо повний текст без змін:

З приводу заяв президента РФ Володимира Путіна хочу зазначити наступне.

По-перше, я б не радив російським властям даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ. Можливо, і знайдеться той, хто досі перебуває під впливом пропаганди. Можливо, хтось зробить це заради заробітку або у спробі сховатися від кримінальних розслідувань. Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік громадян України, яким найближчим часом стане дуже некомфортно в країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами. Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі «професіонали» — у Ростові або Магадані.

Але відмінність України, зокрема, полягає в тому, що ми, українці, маємо в своїй країні свободу слова і вільні ЗМІ і інтернет. Тому ми прекрасно знаємо, що насправді надає російський паспорт. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних і конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав і свобод людини. Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати «новою нафтою», в яку влада Росії намагаються перетворити власний народ.

Українці — це вільні люди у вільній країні. Незалежної, суверенної й неподільної. Громадянство України — це свобода, гідність і честь. Це те, що ми захищали і будемо захищати.

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Україна не відмовиться від своєї місії служити прикладом демократії для пострадянських країн. І частиною цієї місії стане надання захисту, притулку і українського громадянства всім, хто готовий боротися за свободу. Ми будемо надавати притулок і допомогу всім — всім, хто готовий битися пліч-о-пліч з нами за нашу і вашу свободу.

Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних і корумпованих режимів. В першу чергу — росіянам, які сьогодні страждають найбільше.

Не слід говорити з Україною і українцями мовою погроз, військового та економічного тиску. Це не найкращий шлях до припинення вогню і розблокування Мінського процесу.

Я ще раз підкреслюю, що готовий до переговорів. Я сподіваюся, що на найближчій зустрічі в нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації. Конкретним підтвердженням готовності має стати взаємний обмін нашими громадянами у форматі «всіх на всіх». Без винятків. З нашого боку ми готові обговорювати нові умови співіснування України і Росії. З розумінням того, що справжня нормалізація відбудеться тільки після повної деокупації. Як Донбасу, так і Криму. Україна не здається! У всіх сенсах цього слова.

Але я сподіваюся, що в Росії все ж більше прагнуть говорити, ніж стріляти.

Я дійсно не Бог, щоб мої бажання виконувалися. Але я також пам’ятаю, що всім чиновникам прийде час дати чесну відповідь за свої вчинки саме перед Ним. Ніхто не потрапить відразу в Рай. Спочатку буде Суд.

Для повного і недвозначного розуміння моєї позиції надаю цей текст також російською мовою, щоб нас почули всі.

 

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