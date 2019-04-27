Росіяни кинуть завжди, — Казанський

Ось хороший приклад, який показує, що росіяни завжди кинуть, скільки перед ними не принижуйся і не раболепствуй.

У Москві затримали і відправили в СІЗО донецького горілчаного короля і колишнього депутата від Партії регіонів Павла Климця. Інформація про це з’явилася в телеграм-каналах ще пару днів тому, але тепер підтвердили офіційно.

У 2014 році донецькі активи Климця віджали ДНРовцы. Після цього «впливові люди з Москви» стали пропонувати за дуже низькою ціною продати ці активи. Климець поїхав до Москви, щоб «вирішити питання», і в підсумку його грюкнули на хабарі і відправили в СІЗО.

Климець не був фашистом, не спонсорував Майдан і навіть не носив вишиванку. Це звичайний донецький бізнесмен-регіонал, з усіма витікаючими. Але це не врятувало його від сумної долі. Спочатку забрали бізнес, потім свободу. За що? Просто тому, що «братнього народу» сподобалися чужі заводики. Немає ніяких інших причин.

Регіонали 20 років займалися проросійською пропагандою, нацьковували жителів Донбасу на жителів західної України, наполегливо намагалися злити країну Кремлю, у Митний союз. Ця політика дала свої плоди. У 2014 році Митний союз прийшов у Донецьк. І на цьому бізнес Климця і багатьох інших його колег, які наближали цей день, як могли, закінчився.

Чому кейс Климця повинен навчити український бізнес? А тому, що ні в якому разі не можна зв’язуватися з Москвою, працювати в інтересах Москви, в будь-якому вигляді підтримувати російську експансію. Для збереження своїх активів потрібно діяти навпаки — всіляко з російською експансією боротися, зміцнювати суверенітет і не підтримувати проросійських політиків.

Денис Казанський